Об этом пишет Главком.

Ремонтные бригады в координации с Вооруженными силами Украины максимально оперативно восстанавливают поврежденные в результате обстрелов линии электропередачи. Сейчас восстановлено электроснабжение 32 населенных пунктов в Киевской, Донецкой областях.



Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко во время брифинга для иностранных журналистов.



«Работники ДТЭК Сети работают круглосуточно устраняют повреждения электросетей и аварийные ситуации после получения соответствующих разрешений от Вооруженных Сил Украины. Сотрудники компании выполнят ремонты, как только получат соответствующее разрешение ВСУ», – сообщил глава компании.



По его словам все шахты ДТЭК продолжают добывать уголь для обеспечения ТЭС Украины топливом.



«Горняки продолжают добывать уголь для поддержки украинской энергосистемы. Склады станций обеспечены достаточными запасами угля. На сегодня это 510 тыс. т. Также обеспечивается подвоз и поддержание складов углем, учитывая ситуацию», – сообщил глава компании.



Все ТЭС ДТЭК продолжают работу, кроме Луганской ТЭС которая подверглась вражеским обстрелам, отметили в компании.



«В работе 15 энергоблоков ТЭС ДТЭК Энерго, 21 – находится в резерве и готовы нести нагрузку по команде диспетчера. Все теплоэлектростанции ДТЭК Энерго, кроме ЛуТЭС, работают. Луганская ТЭС, остановлена из – за боевых действий в г. Счастье», - сообщили в ДТЭК.



»Группа ДТЭК со стороны европейских партнеров получает регулярные предложения на поддержку производственной деятельности компании и конкретных сотрудников, которым в условиях войны необходима помощь. Поддержка международного сообщества сегодня необходима и дает силы и уверенность. Вместе мы сильнее " - заявил глава ДТЭК Максим Тимченко.