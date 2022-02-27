Профессиональным сообществам следует поступить по примеру Украинской Академии пародонтологии.

"И ЭТО ТОЖЕ ФОРМА СОПРОТИВЛЕНИЯ!

Призываю все профессиональные сообщества Украины действовать подобным образом по примеру Украинской Академии пародонтологии.

Поддерживаем эту петицию! Делаем подробные по другим направлениям! И пусть ни здесь, ни в мире не говорят, что их организации вне политики. Сейчас не политика, сейчас против нас захватническая война", - говорится в описании.

Чтобы подписать петицию, нажмите здесь.



