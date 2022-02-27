В интернете появилась информация, что из-за бомбардировки Киева всеми доступными видами зенитного и ракетного вооружения у РФ снаряды влетели в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала «Объединение Радон».

Сегодня спасатели Киевского гарнизона и сотрудники Опытно-испытательной лаборатории Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве выехали на место происшествия для разведки и измерения радиационного фона воздуха.

На месте было установлено, что в результате обстрелов, неизвестный объект попал рядом с предприятием и не попал в важные объекты.

Как отметила Елена Полякова, заместитель директора ГСП «Объединение Радон» по производственным вопросам: «Выхода радионуклидов в окружающую среду не произошло, радиационный фон в норме, поверхностного загрязнения нет.»

Также на месте работала опытно-испытательная лаборатория Главного управления, которая подтвердила, что угрозы для населения нет.