В интернете появилась информация, что из-за бомбардировки Киева всеми доступными видами зенитного и ракетного вооружения у РФ снаряды влетели в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала «Объединение Радон».
Сегодня спасатели Киевского гарнизона и сотрудники Опытно-испытательной лаборатории Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве выехали на место происшествия для разведки и измерения радиационного фона воздуха.
На месте было установлено, что в результате обстрелов, неизвестный объект попал рядом с предприятием и не попал в важные объекты.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
В Офисе президента прокомментировали отказ от переговоров с россиянами: «Неприемлемые для Украины условия»
Мощный пожар полыхает в Харькове, очевидцы публикуют кадры: "Ночью стало светло, как днем"
Танк в Киеве раздавил авто с мужчиной внутри, слышны выстрелы: кадры
Наталья Могилевская обратилась к украинкам с неожиданным требованием: "К черту эти…"
Как отметила Елена Полякова, заместитель директора ГСП «Объединение Радон» по производственным вопросам: «Выхода радионуклидов в окружающую среду не произошло, радиационный фон в норме, поверхностного загрязнения нет.»
Также на месте работала опытно-испытательная лаборатория Главного управления, которая подтвердила, что угрозы для населения нет.