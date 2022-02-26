ТЭС и шахты "ДТЭК Энерго" продолжают поддерживать бесперебойность украинской энергосистемы в условиях войны с Россией.

Об этом говорится в сообщении компании.



В работе 15 энергоблоков ТЭС "ДТЭК Энерго", 21 - находится в резерве. Работающие блоки несут суммарную нагрузку 2727 МВт.

Все теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго", кроме ЛуТЭС, работают. Луганская ТЭС остановлена из-за боевых действий в городе Счастье.

Все шахты компании работают в штатном режиме. Горняки продолжают добывать уголь для поддержки украинской энергосистемы.

Работа машиностроительных предприятий - Corum Group приостановлена, поскольку это не критично необходимо для обеспечения производственного цикла.

Склады станций обеспечены достаточными запасами угля.

На сегодня это 510 тыс. т. Также обеспечивается подвоз и поддержание складов углем, учитывая ситуацию.

"Энергетики и антикризисные штабы работают в режиме 24/7. Для обеспечения безопасности энергетиков максимальное количество работников продолжает работать удаленно. На предприятиях находятся лишь критически необходимые для их функционирования сотрудники. Мы заботимся об их безопасности", - сообщили в компании.