Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку высказывать свою позицию.
Россия и Беларусь должны быть полностью лишены участия в олимпиадах.
Как известно, все государства ООН, а это 193 страны, 2 декабря 2021 года приняли консенсусное решение об олимпийском перемирии, которое должно было начаться за 7 дней до Олимпиады-2022 и закончиться спустя 7 дней после закрытия Параолимпийских игр, то есть 20 марта 2022 года.
Учитывая военное вторжение России в Украину при поддержке Беларуси в период Олимпийского перемирия, как вице-президент НОК Украины, предлагаю МОК принять решение о запрете участия России и Беларуси, по меньшей мере, в летней Олимпиаде-2024 в Париже и на зимней Олимпиаде-2026 в Милане.
Заодно информирую, что Исполнительный комитет МОК уже призвал все международные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, которые сейчас планируются в России и Беларуси.
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Учитывая это:
- УЕФА перенесли финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж;
- Формула-1 отменила проведение Гран-При России в Сочи;
- Совет FIDE не проведет 44-ю шахматную Олимпиаду в Москве, которая запланирована на 26 июля - 8 августа;
- FIS (Международная федерация лыжного спорта отменила все этапы Кубка мира, которые должны пройти в России;
- ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов)переносит свой турнир из России в 2022 году;
- FINA (Международная федерация плавания) отменила этапы по артистическому плаванию и прыжкам в воду, которые должны были пройти в Казани, отменен также матч Мировой лиги по водному поло между РФ и Грецией и Санкт-Петербурге…
- Европейская федерация регби объявила об отмене соревнований всех уровней в России…
Напомню, что за ряд допинговых скандалов Россия уже и на последних Олимпийских играх и на ряде международных соревнований выступала как сборная атлетов Олимпийского комитета России без государственной символики.
"О Спорт! Ты - мир и достояние всех народов на планете!",- записано в знаменитой «Оде спорта» от основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена.
Будем же достойными и последовательными в деле защиты олимпийских ценностей и обязательств!
За Олимпиады без России и Беларуси!