Обращение и фото он обнародовал на своей странице в Facebook.
"Украина, сейчас происходят едва ли не самые тяжелые времена для нашей матери! Территория Украины подвергается вторжениям врага со всех сторон. Мы уже почувствовали обстрел с вражеских вертолетов, увидели вспышки снарядов и услышали шум российских танков. Войска врага стараются как можно сильнее устрашить и дезорганизовать каждого из нас, они хотят паники и сплошного хаоса народа. Но это не так просто для них! Наш народ показывает силу и характер, мы действуем слаженно и быстро, мы думаем трезво и оперативно.
Ежеминутно мы наблюдаем за новостными ресурсами, мы слышим тысячи обещаний от мировых лидеров, но настоящие защита и оборона зависят только от наших солдат и активных граждан», - отметил Палатный.
Он подчеркнул, что мужчины, которые бежали из Украины, не будут иметь здесь будущего.
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«Последние несколько дней Вооруженные Силы Украины круглосуточно отстаивают целостность нашей территории и жизни наших граждан. Тысячи людей вышли на защиту государства, отложив в сторону всю свою предыдущую жизнь ради светлого и свободного будущего. Помните, все псевдопатриоты мужчины, которые как можно быстрее бежали ради ожидания мирных времен на мировых курортах, будут отданы под трибунал. Есть ли у них будущее в Украине? Нет!«,- добавил руководитель исполкома»удара".
Он убежден, что Украина сможет выстоять и победить.
"Есть ли будущее у самой Украины? Бесспорно так и еще раз так! Наше государство - непреодолимое, наш народ несокрушим! Украина поднимется с колен и расцветет. Наши семьи снова будут знать, что такое счастливая и мирная жизнь, наши дети будут иметь большое будущее, мы предстанем героями перед всем мировым сообществом! Украинцы, это НАША земля, НАША страна, наша Родина! Украина - наш дом и мы будем отстаивать его до конца, до последнего патрона! Слава Украине!",- подытожил Палатный.