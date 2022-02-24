Энергетические объекты компании ДТЭК - ТЭС, распределительные сети, зеленая генерация, газодобывающие активы, шахты - продолжают обеспечивать постоянную работу украинской энергосистемы.
Как пишет УНИАН об этом говорится в сообщении пресс-службы компании со ссылкой на обращение генерального директора Максима Тимченко.
"Мы руководствуемся главным принципом безопасности и минимизации риска для наших людей. Все работники ДТЭК, кроме незаменимых для объектов критической инфраструктуры, работают удаленно. Для сотрудников на предприятиях обеспечиваются максимальные условия безопасности", - говорится в обращении гендиректора.
ТЭС ДТЭК обеспечены углем и выполняют все команды Системного Оператора.
Повреждение линий электропередач ликвидируется в максимально сжатые сроки, но только в условиях безопасности для ремонтных бригад.
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"Вчера на встрече с Президентом Украины мы пообещали приложить максимальные усилия для обеспечения устойчивой работы отрасли. И мы это выполняем", - заявил Максим Тимченко.
ДТЭК в онлайн режиме координирует работу с Министерством энергетики Украины, центральными и местными властями.
Ранее создан координационный антикризисный штаб для эффективного управления и обеспечения безопасности труда группы компаний работает в режиме 24/7.
Сейчас остановлена только Луганская ТЭС из-за повреждений и активных боевых действий в городе Счастье.