Ще влітку та восени 2021 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджало про можливий повномасштабний напад російських збройних сил на Україну взимку 2022 року. Як повідомляє "Голос-інфо", про це, зокрема, в інтерв’ю американському виданню “Military Times” казав начальник ГУР Кирило Буданов ще в листопаді минулого року. Схожі дані були підтверджені та оприлюднені розвідками держав-союзниць – Великобританією та США та іншими.

Було викрито перед світовою громадськістю всі поточні, тактичні та середньострокові наміри російської сторони (включно з картами й ударами вторгнення) щодо створення нових безпекових загроз як для України, так і цілого європейського континенту. Це дало свій результат – зломало поточні наміри ворога. – пише в блозі для Української правди Андрій Юсов, Директор Школи відповідальної політики

На його думку, українська армія та розвідка вчасно зреагували на ці виклики й зараз відпрацьовують усі можливі сценарії розвитку подій, демонструють поінформованість, роботу на упередження загроз та готовність дати належну відсіч агресору.

На думку члена Координаційної ради Руху опору капітуляції Юрія Гончаренка, “станом на сьогодні Росія пішла ва-банк, оскільки всі інші варіанти для них означають поразку і капітуляцію. В підсумку, і пряма атака на Україну, завдяки саме українській розвідці, теж шлях до поразки, тільки кривавий. І головна причина в тому, що завдяки грі на випередження навколо України збудувалася потужна союзницька коаліція, яка узгодила санкції та методи протидії”.

Зараз для України головне завдання — повірити в себе і чинити опір. Ми вже виграли війну стратегічно, головне — не здатися до перемоги. А для українців — вірити у свої сили, не панікувати, хто може — ставати до лав збройних сил чи тероборони, записуватися до волонтерів тощо. – пише він.

Народний депутат “Слуги народу” Федір Веніславський, відповідаючи на запитання про те, що українська влада виявилася не готовою до визнання Росією так званих “ДНР” і “ЛНР”, заявив, що розвідка інформувала владу про такий сценарій ще 1,5-2 місяця тому. Про це він сказав в ефірі програми “Свобода слова на ICTV”.

“Як член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, я хочу сказати, що наше розвідувальне співтовариство інформувало вище політичне керівництво держави про саме такий сценарій подій саме в ці дати ще за 1,5-2 місяця до цієї дати. Тому військово-політичне керівництво повністю контролює ситуацію, у нас є варіанти протидії на будь-який розвиток подій. І на даний момент говорити про те, що для нас якісь дії є несподіваними – це не відповідає дійсності”, – сказав Веніславський.

Військовий експерт Андрій Васильчук вважає, що завдяки оприлюдненій очільником ГУР МО Будановим інформації, її почали транслювати іноземні ЗМІ, через що поступово в цей процес включилися і політики топрівня, а згодом — і керівники держав-союзників України.

А як зазначає Андрій Юсов, “своєчасна підготовка ЗСУ до різних сценаріїв Кремля, що опиралася на дані української та західної розвідок, не дала режиму Путіна інших варіантів для маневру. А вся інформація про наміри ворога була оприлюднена українською та союзницькими розвідками ще напередодні зими. Відтак, важливо, щоб було не зволікання з подібними даними, а ухвалювались та реалізовувались ефективні та своєчасні політичні рішення”.