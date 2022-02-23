Фирма нардепа Лабазюка по условиям тендера 30% суммы или более 700 млн грн получит авансом

Компания Хмельницкое ШБУ-56 народного депутата Сергея Лабазюка выиграла тендер на ремонт дороги в Хмельницкий области на суму 2,3 млрд грн.

Об этом свидетельствуют результаты тендера на Prozorro, передает Главком.

Фирма нардепа Лабазюка по условиям тендера 30% суммы или более 700 млн грн получит авансом. Остальную сумму после выполнения работ.

Кроме Хмельницкого ШБУ-56 в тендере принимала участие только две компании – «Автострада» «Техно-Буд-Центр».

Сергея Лабазюк входит в состав группы «За Майбутне», которая ориентируется на олигарха Игоря Коломойского. Лидером группы является бизнес-партнер олигарха Игорь Палица.

Напомним, компания Хмельницкое ШБУ-56 в 2021 году, по данным «Наших Грошей», заработала на «Большой стройке» 5,23 млрд грн, что в 2 раза больше чем годом ранее.

Еще одна компания, близкая к Игорю Коломойскому, ООО ПБС в 2021 году получила из государственного бюджета благодаря тендерам «Большой Стройки» 7,9 млрд грн.

Компания ПБС вошла в ТОП-4 крупнейших выгодоприобретателей «Большой Стройки». По данным СМИ, ООО «ПБС» записано на работницу курорта «Буковель» Иванну Непик.