Компания Хмельницкое ШБУ-56 народного депутата Сергея Лабазюка выиграла тендер на ремонт дороги в Хмельницкий области на суму 2,3 млрд грн.
Об этом свидетельствуют результаты тендера на Prozorro, передает Главком.
Фирма нардепа Лабазюка по условиям тендера 30% суммы или более 700 млн грн получит авансом. Остальную сумму после выполнения работ.
Кроме Хмельницкого ШБУ-56 в тендере принимала участие только две компании – «Автострада» «Техно-Буд-Центр».
Сергея Лабазюк входит в состав группы «За Майбутне», которая ориентируется на олигарха Игоря Коломойского. Лидером группы является бизнес-партнер олигарха Игорь Палица.
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Напомним, компания Хмельницкое ШБУ-56 в 2021 году, по данным «Наших Грошей», заработала на «Большой стройке» 5,23 млрд грн, что в 2 раза больше чем годом ранее.
Еще одна компания, близкая к Игорю Коломойскому, ООО ПБС в 2021 году получила из государственного бюджета благодаря тендерам «Большой Стройки» 7,9 млрд грн.
Компания ПБС вошла в ТОП-4 крупнейших выгодоприобретателей «Большой Стройки». По данным СМИ, ООО «ПБС» записано на работницу курорта «Буковель» Иванну Непик.