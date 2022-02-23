Журналист, телеведущий и публицист Андрей Булгаров поразмышлял над тем, повредит ли закрытие украинских телеканалов свободе слова в государстве.
Об этом он рассказал в программе «Мотив Подорожнего» с Юрием Подорожним.
Прежде всего гость программы отмечает, что вопрос закрытия телевизионных каналов нужно рассматривать в рамках общего политического вопроса о том, что сегодня происходит в государстве. В частности, подчеркивает Андрей Булгаров, какую позицию по этому поводу занимает офис Президента.
А ОП, объясняет журналист, ориентируется прежде всего на запросы людей. «И вот из того, что они могут сделать, они стараются дать людям. К примеру, арест Порошенко или «Давайте Порошенко посадим в тюрьму». Что из этого вышло, мы все видели», – отмечает он.
Попутно публицист упоминает и об общественном договоре, который народ заключает с властью. «А теперь давайте себе представим, что случилось бы в обществе, если бы он закрыл «Эспрессо». Если бы это произошло, были бы митинги под офисом Президента», - убежден Андрей Булгаров.
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Кроме того, отмечает он, канадской диаспоре очень нравится «Эспрессо», поэтому она и вообще вся украинская иностранная диаспора отреагировала бы жестко. Поэтому, констатирует гость программы, сейчас Офис Президента даже не решается закрывать проукраинские каналы. Но в целом же, рассуждает Андрей Булгаров, у Украины скорее проблемы с отсутствием ответственности, чем со свободой слова.
Как сообщала Politeka, Булгаров рассказал, куда делись рекламодатели с телевидения.
Также Politeka писала о том, что компания-организатор пресс-конференции Зеленского выиграла тендеры телеканала Рада на 180 млн. грн.