Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

Катерина Котенкова сообщила, что ежемесячно платить налоги придется более чем с двух десятков трудовой деятельности. По ее словам, налогообложению теперь подлежит подработка, которой украинцы занимаются в свободное время. Она отметила, что все будут обязаны работать с кассовыми аппаратами, благодаря которым налоговая сможет контролировать доходы.

«То есть главная цель кассовых аппаратов была вот в чем, понимаете? То же самое касается и заполнения деклараций. Они хотят знать все: где, кем, как. Поэтому таксистам, тем, кто сдает жилье, дрессирует собак, тамадой на свадьбе подрабатывает, фотографом, художником, няней, парикмахером, тем кто делает ремонты, психологам, астрологам – всем нужно будет заплатить в казну», - рассказала Катерина Котенкова.

Она отметила, что такое решение оставляет много вопросов, например, касательно того, как это будет контролироваться и проверяться. По словам Катерины Котенковой, для того чтобы доказать наличие «левого» заработка, надо отследить регулярные платежи на карточку, но при этом непонятно, как будут отслеживать оплаты наличными. Журналистка считает, что для этого либо кто-то должен доложить, либо она может попасться на проверке.

«И ничего – выпишут штраф. Потому что это разовое нарушение. Потому, что такого понятия как налог с неофициальных доходов на сегодня нет. Но это не означает, что оно не появится в скором будущем. Ведь такие товарищи как Гетманцев, как Третьякова бдят. Они из кожи вон лезут, чтобы придумать очередной бред, как содрать с людей денег», - считает Катерина Котенкова.

Журналистка напомнила о недавнем заявлении Гетманцева о том, что они планируют ввести налог с дополнительного дохода, и что уже определены 27 видов деятельности, которыми человек сможет заниматься без регистрации, сообщив об этом в «Дии» и установив на телефоне электронное РРО.

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