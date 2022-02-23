Своё суждение он высказал в программе «Мотив Подорожнего».
«Система принятия решений об усовершенствовании армии со времён СССР почти не изменилась. Кроме того, мало людей, способных принимать такие решения – впрочем, их мало в любой стране, но у нас особенно. Одни неопытны, и поэтому побаиваются – а другие опытны, и поэтому боятся. Ведь это огромная ответственность. Мудрый Евгений Марчук мне говорил: даже если ты выиграешь большую битву, с тебя будут спрашивать за то, что ты погубил роту солдат. Играет роль, мягко говоря, несовершенство нашей правовой системы. Мы – страна, которая должна модернизироваться, а вместо этого предпочитаем потихоньку двигаться в прежнем направлении. Что бы ни случилось, украинцы не возьмутся за дело, пока не доедят свой борщ», - говорит Юрий Ехануров.
Он также прокомментировал нынешние настроения в украинском обществе.
«Паника в Украине создаётся искусственно, и она выгодна именно врагу. Больнее всего панические настроения бьют по экономике. Это огромные убытки – хотя бы потому, что люди в таком состоянии не способны нормально работать, а современное производство во многом зависит от психологического состояния работника», - отмечает Юрий Ехануров.
Как сообщает Politeka, ранее он призвал создавать и обучать элиту для Украины.
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Также Politeka сообщала, что, согласно прогнозу Еханурова, Украина ещё три года будет находиться в состоянии хаоса.