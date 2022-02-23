Политолог Андрей Ермолаев прокомментировал последние изменения на оккупированной территории Донбасса и предположил, чем они могут обернуться для Украины.

Об этом он рассказал в программе Руслана Бортника «Антишоу».

По словам политолога, сегодня жителей Донбасса ассимилируют на ментальном, психологическом уровне. «Они все больше осознают себя россиянами и отторгаются от Украины. Да и в ней самой больше говорят о территориях, чем о людях», - рассуждает он и добавляет, что все это проходит военным методом.

В то же время Андрей Ермолаев подчеркивает, что у нас нет никаких переговорных площадок для выхода из этой ситуации – дипломатических, экспертных или общественных. В общем, говорит он, речь идет о конфликте, о котором нам ничего и не известно и на него можно смотреть с трех разных картин мира. «Одна из них нарисована западными политиками и СМИ, другая – российскими масс-медиа и идеологами, а в третьей картине, украинской, всего понемногу», - объясняет эксперт.

К тому же, добавляет он, неизвестно, что происходит на Донбассе – режиссура или случайность – и это касается буквально каждого события. «Ведь речь идет о боевых действиях, в которых продолжает разрушаться регион, его инфраструктура, продолжается отток населения, причем счет идет уже на десятки тысяч», - объясняет Андрей Ермолаев. Тем не менее, подчеркивает политолог, хуже всего то, что происходит в сознании самих жителей Донбасса.

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