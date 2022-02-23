Как пишет "Сайт города Ужгород" со ссылкой на "Закарпатское информационное агентство", Андреев подписал трудовой контракт с директором Ужгородской горбольницы, нарушив законодательство.

"После рассмотрения кандидатур на вакантную должность руководителя больницы конкурсная комиссия, которую возглавлял Александр Билак, приняла решение и избрала победителя конкурса Ивана Кураха. Следующий шаг – представление на имя городского головы Богдана Андреева о назначении сроком на 3 года Ивана Кураха на должность директора КНП "Ужгородская городская больница". Это представление с указанным сроком действия договора с победителем конкурса "3 года" было опубликовано на сайте Ужгородского городского совета", – объяснили журналисты, добавив, что дальнейшее развитие событий вызывает массу вопросов.

Так, 29 июля 2019 года Андреев подписывает "Контракт с Директором коммунального некоммерческого предприятия "Центральная городская клиническая больница" Ужгородского городского совета.

"В контракте понятно все кроме одного – почему вместо 3 лет, как указано в представлении конкурсной комиссии, Богдан Андреев подписывает его на 5 лет? Другого объяснения, чем подделка документа, чтобы продлить срок контракта и вместе с главврачом проводить сделки с бюджетом и больницей не 3 года, а 5, просто не существует", – задаются вопросом журналисты.

Также, по их данным, в Управлении здравоохранения и гражданской защиты населения Ужгородского городского совета сейчас полностью отсутствует протокол заседания той конкурсной комиссии, на котором Иван Курах был определен победителем конкурса.

"Что тоже наводит на определенные подозрения об этом конкурсе и законности назначения Ивана Кураха директором КНП "Центральная городская клиническая больница" Ужгородского городского совета…", – констатируют журналисты.





