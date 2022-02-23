Законопроект признан нарушающим Конституцию, содержит коррупционные риски и не соответствует антикоррупционному законодательству

Как пишет " Главком ", комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики признал законопроект президента Владимира Зеленского о экономический паспорт украинца таким, что нарушает Конституцию, содержит коррупционные риски и не соответствует антикоррупционному законодательству. Об этом сообщила в Facebook народный депутат Ирина Фриз.

Она уточнила, что заседание комитета состоялось сегодня, 22 февраля.

«К сожалению, мы не успели рассмотреть альтернативные законопроекты том, что представители монобільшості в комитете оперативно покинули заседание, что привело к потере кворума», – добавила Фриз.

Напомним, 6 декабря 2021 года Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца.

До этого в своей речи перед парламентом 1 декабря президент Владимир Зеленский озвучил очень экзотическую обещание – введение в будущем экономического паспорта, который получат украинские дети.

«Согласно ему, плата за использование наших недр будет накапливаться на личных счетах детей граждан Украины, – объявил президент. – С достижением совершеннолетия дети смогут использовать эти накопления для получения образования в Украине или покупки собственного жилья».

Введение подобной новации Зеленский анонсировал еще весной, но теперь это произошло на специфическом фоне. Перед этим парламент принял «антиолигархический» законопроект №5600. Им увеличивается рента на добычу железной руды, от чего финансово пострадает самый богатый олигарх страны Ринат Ахметов.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики, народный депутат из фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что законопроект об экономическом паспорте украинца предполагает, что после достижения 18 лет граждане смогут накопить на своих персональных счетах почти $10 тысяч (примерно 272 тысячи гривен по нынешнему курсу).