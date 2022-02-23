Основная часть средств, которую правительство хочет собрать от повышения ренты на добычу украинского газа, планируют отдать на закупку российского газа.

Как пишет "Главком", об этом заявил нардеп «Европейская солидарность» Михаил Бондарь.

«На этой неделе украинскому парламенту предлагают принять закон (7038), по которому 205 млрд грн средств украинских налогоплательщиков хотят направить на закупку импортного газа, в первую очередь российского. И «слугам» хватает наглости заявлять, что этот закон о повышении налогов на добычу газа нужен для финансирования Вооруженных сил Украины. А на финансирование ВСУ в нем предусмотрено всего 11,8 млрд грн!», - сообщил нардеп.

Нардеп подчеркнул, что законом предлагается фактически уничтожить отрасль газодобычи, так еще и собранные с украинского газа налоги отдать россиянам.

«Вдумайтесь – 205 млрд грн за российский газ и только 11,8 млрд на украинскую армию, которая готовится дать отпор российской армии. Призываю «Слуг Народа» одуматься и снять этот позорный проект закона с повестки дня», - подчеркнул Бондарь.