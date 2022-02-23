Заместитель генерального директора Украинского института, журналист, исследователь и правозащитник Алим Алиев рассказал о том, какую позицию занимают крымские татары в мире в целом и в Украине в частности.

Об этом он рассказал в эфире программы TIGER NEWS с Петром Охотиным.

Как отмечает журналист, крымских татар до 2014 года в принципе не было ни в одном контексте – ни в украинском, ни в мировом. «Мы были как вещь в себе: варились в собственном соку. Крым – это был очень советский сервис, чебуреки, пахлава, и дальше – максимум, ханский дворец, который сегодня разрушается», - объясняет он.

Тем не менее, отмечает Алим Алиев, после 2014 года начался процесс переосмысления, взаимодействие углубляется и люди все больше начинают понимать крымскотатарскую культуру. К тому же, добавляет он, недавно крымские татары и начали себя идентифицировать украинцами, формируется политическая нация.

В частности, отмечает правозащитник, речь идет об отходе от советского интернационализма и переходе к мультикультурности. «Что такое интернационализм? Одна песня, один танец, одна трагедия, один праздник. А мультикультурность – это диалог, это о взаимодействии, это о субъектности», - объясняет Алим Алиев.

Чтобы не быть голословным, исследователь рассказывает, что в Украинском институте сейчас пытаются органично вплести в украинский контекст крымскотатарскую культуру. А в прошлом году, добавляет он, вышел курс об Украине, ее культуре, истории и идентичности на английском языке. В этом же году, сообщает гость программы, идет работа над курсом о крымских татарах и их истории.

Попутно Алим Алиев подчеркивает, что крымские татары не являются каким-то нашествием, что в определенный пришло на крымский полуостров и поселилось там, на самом деле это народ, который в принципе возник там. «В моей крови есть и готы, и кипчаки, и аланы, киммерийцы, скифы и так далее. То есть это был такой плавильный котел в Крыму», - объясняет он. В то же время исследователь отмечает, что это будет первый такой англоязычный курс для всего мира, а на украинском языке академического основательного онлайн-курса у них нет, пока делают его на английском.

Как сообщала Politeka, Алиев заявил, что крымскотатарский народ может стать «переводчиком» между тюркским и европейским мирами.

Также Politeka писала о том, что Бортник предположил, когда, как и при каких обстоятельствах Россия могла бы вернуть захваченный Крым Украине.