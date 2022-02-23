Правовед, кандидат юридических наук Геннадий Дубов рассказал, что именно написано в Будапештском меморандуме, который, по его мнению, никто из высшего эшелона власти так и не читал.

Об этом он рассказал в программе «Легист» с Богданом Бондаренко.

По словам гостя программы, Будапештский меморандум – это текст из шести пунктов, который читали далеко не все у власти. «С 1994 года далеко не все справились с этой непосильной задачей», – подчеркивает он.

Далее Геннадий Дубов рассказывает о предыстории: СССР до своего распада в 1991 году имел ядерный арсенал, находившийся на территории России, Украины, Белоруссии и Казахстана. «Все забывают, что еще на основании Беловежских соглашений из Беларуси, Казахстана и Украины выгребли все тактическое ядерное оружие и перевезли во вновь созданную Российскую Федерацию», - напоминает правовед.

Как он объясняет, тактическое оружие может ударить по цели на 1000 километров и даже больше, но после 1991 года Украина оставила только стратегическое ядерное оружие на носителях от 5000 до 16 000 километров. Следовательно, констатирует гость программы, говоря о 1994 году и отказе от ядерного оружия, нужно понимать, что то, что осталось в Украине, сегодня не могло бы обеспечить ей безопасность от Москвы.

В частности, объясняет Геннадий Дубов, стратегическая баллистическая ракета имеет свою специфику и в Москву долететь не сможет, поскольку для этого ей нужно подняться, по сути, в космос, а оттуда уже в сторону противника для ущерба. «Сейчас, когда мы говорим, что мы зря отказались от оружия в 1994 году, наверное, мы исходим из того, что сегодня мы могли бы шантажировать наших западных партнеров, которые находятся на необходимом расстоянии для применения такого плана вооружений», - рассуждает правовед.

С другой стороны, рассуждает он, что бы там ни было, но Украина не пошла бы на такой шаг. «Не ударили бы, даже если бы меморандум не подписали и остались бы при том, что у нас было на тот момент», - заключает Геннадий Дубов.

Как сообщала Politeka, Дубов рассказал, что могло бы изменить в жизни Украины введение военного положения.

Также Politeka писала о том, что Зеленский выдвинул жесткие условия странам-участникам Будапештского меморандума.