Луганская областная организация политической партии "Наш край" подвела итоги акции #Наш_край_оберегает и определила победителей.



Об этом сообщается на странице благотворительного фонда Сергея Шахова в Facebook.



В течение месяца депутаты и активисты партии дарили детям и взрослым новогодние сладкие подарки, упаковка из-под которых легко превращается в кормушку. Ее необходимо было наполнить зерном, повесить на дереве или за окном, таким образом помог птицам пережить зимние холода.



В целом на Луганщине команда "Нашего края" вручила жителям общин более тысячи "Сладких кормушек". Все, кто приобщился к хорошему делу, имел возможность посоревноваться за призы от областной парторганизации.



Народный депутат, сопредседатель политической силы "Наш край «Сергей Шахов отметил:" спасибо Вам за неравнодушие и усердие, за то, что поддержали хорошее дело – смастерили кормушку и позаботились зимой о птицах. Наша акция показала, что даже небольшой шаг к изменениям имеет значение, а большое добро – это совокупность маленьких добрых дел».



Победителями акции #Наш_край_оберегает на Луганщине стали: Екатерина Терентьева, Дмитрий Конов, Елена Холошевская, Андрей Калюжный, Леся Коршун, Екатерина Оноприенко.



Все победители получили в подарок планшеты и смарт-часы.