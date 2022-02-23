Лидер движения #SaveФОП Сергей Доротич подверг критике действия украинской власти в отношении малых предпринимателей, которые вышли на протест, и рассказал о политической позиции своих единомышленников.

Его слова прозвучали в программе #SaveФОП.

«Мы – мирные ФОПы, и не собираемся штурмовать Верховную Раду с её вооружённой охраной, которая имеет право применять огнестрельное оружие. Конфликты были спровоцированы полицией, которая с необычайной жестокостью стала подавлять наш протест. При этом наших делегатов никто не пригласил на переговоры. Законопроект №5866 не вынесли на рассмотрение, а его авторы на этом не настаивали. Тогда мы и поняли, что нужно делегировать своих представителей, но их отказались принять – более того, остановили силой. Именно это и спровоцировало конфликт и все дальнейшие события», - рассказывает Сергей Доротич.

По его словам, полиция зачистила Площадь Конституции, наплевав на саму Конституцию.

«Говорят о 18 пострадавших правоохранителях, но число пострадавших ФОПов не называет никто. А их было как минимум несколько десятков – точнее, нас, поскольку досталось и мне. Один из пострадавших ФОПов не выходит на связь, мы его считаем пропавшим без вести», - говорит Сергей Доротич.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что после начала протестов власть не делала никаких шагов в сторону ФОПов.

Также Politeka сообщала, что Доротич весьма низко оценил вероятность принятия законов, которые облегчают положение малого бизнеса.