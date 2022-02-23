Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий назвал российское признание ОРДЛО концом Минских соглашений.

Об этом он рассказал на своей странице в Telegram.

По словам лидера Нацкорпуса, после признания ОРДЛО со стороны РФ пришел конец наивности, мечтам о переговорах и постоянным просьбам прекратить перестрелки. «Конец Минским соплям. Конец Нормандским посиделкам», - подчеркивает он.

Тем не менее, предупреждает Андрей Билецкий, это еще не означает, что российская экспансия закончится, а РФ может посягнуть на другие украинские города и даже на столицу. «Думаю, что на очереди – грузинский сценарий», - отмечает он. В частности, рассуждает лидер Нацкорпуса, Украине поставят требование прекратить агрессию в отношении теперь «суверенных государств» и вывести войска за их границы.

В то же время Андрей Билецкий подчеркивает, что отстоять свое государство смогут только украинцы. Сейчас, заявляет он, пришло время проявить свою твердость и храбрость. «Пришло время найти в себе Украину!», - утверждает лидер Нацкорпуса.

Как сообщала Politeka, Билецкий объяснил, почему в последнее время количество обстрелов на Донбассе резко увеличилось.

Также Politeka писала о том, что Билецкий рассказал, как могут развиваться боевые действия, если российские войска начнут полномасштабное наступление.

https://t.me/BiletskyAndriy/2902