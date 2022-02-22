Генетический диетолог, иммунолог, микробиолог Людмила Гончарова рассказала, как питание влияет на иммунитет. Об этом она рассказала изданию Сlutch.

По ее словам, иммуноглобулины (антитела) – это особые белки, которые участвуют в иммунном ответе. В организме клетки синтезируются из еды, которая у нас усваивается. Человеческое тело в основном состоит из белка и поэтому белок необходим для структуры.

Часто говорят, что если будешь воображать, что ты худеешь, то ты действительно будешь худеть, если фантазируешь, что у тебя хороший иммунитет, он таким и будет. Безусловно, позитивное мышление очень важно, но при этом надо ещё что-то делать, и делать правильно.

"Витамин D описывается как прогормон, а не просто как витамин. Он помогает усвоению макро- и микроминералов, кальция в основном.

Кальций запускает практически все обменные процессы в нашем организме, поэтому мы говорим, что витамин D — это очень важный и нужный витамин. При этом один витамин никогда не отвечает за весь иммунитет, потому что это невозможно.

Иммунная система очень многогранна и одного витамина мало. Для того, чтобы наш организм хорошо работал, нам необходимо примерно 23-24 витамина или провитамина, активных веществ и хотя бы 12-14 макро/микроминералов", - сообщила врач.