Генетический диетолог, иммунолог, микробиолог Людмила Гончарова рассказала, как питание влияет на иммунитет. Об этом она рассказала изданию Сlutch.
По ее словам, иммуноглобулины (антитела) – это особые белки, которые участвуют в иммунном ответе. В организме клетки синтезируются из еды, которая у нас усваивается. Человеческое тело в основном состоит из белка и поэтому белок необходим для структуры.
Часто говорят, что если будешь воображать, что ты худеешь, то ты действительно будешь худеть, если фантазируешь, что у тебя хороший иммунитет, он таким и будет. Безусловно, позитивное мышление очень важно, но при этом надо ещё что-то делать, и делать правильно.
"Витамин D описывается как прогормон, а не просто как витамин. Он помогает усвоению макро- и микроминералов, кальция в основном.
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Кальций запускает практически все обменные процессы в нашем организме, поэтому мы говорим, что витамин D — это очень важный и нужный витамин. При этом один витамин никогда не отвечает за весь иммунитет, потому что это невозможно.
Иммунная система очень многогранна и одного витамина мало. Для того, чтобы наш организм хорошо работал, нам необходимо примерно 23-24 витамина или провитамина, активных веществ и хотя бы 12-14 макро/микроминералов", - сообщила врач.