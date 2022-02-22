Законопроекты о введении в Украине программы "экономический паспорт" - это очень сложная схема по перекладыванию денег из кармана в карман, которая в процессе приводит к потерям и наращиванию государственного долга. Об этом говорится в аналитическом материале на сайте «Экономическая правда».

"Законопроект не содержит детальных расчетов, сколько средств понадобится фонду и сгенерирует ли он достаточно прибылей для выплат. Предварительный расчет показывает, что поступлений будет недостаточно для покрытия ожидаемых платежей. Так, фонда понадобится 21,8 млрд грн государственного взноса в 2023 году, а каждый 18-летний участник получит по 626 тыс грн. С учетом дисконтирования 5% в перспективе 15 лет, за эти средства можно будет приобрести 10 кв м недвижимости в Киеве», - посчитали эксперты издания.

Ключевой вопрос-во что будут инвестироваться средства фонда, отмечают журналисты. Сейчас предусматривается три вида активов: деньги, гособлигации и «другие активы, не запрещенные законодательством». Однако, с учетом установленных ограничений, до 80-85% активов фонда будут вкладывать в ОВГЗ.

"То есть правительство не только ежегодно будет вносить средства в фонд, но и выплачивать проценты с этой суммы. Это увеличит государственный долг и положит более высокие выплаты по его обслуживанию на будущие поколения. Для сравнения: суверенный фонд Норвегии инвестирует в более 9 тыс компаний, ни одна из которых не расположена в Норвегии. Поэтому ФМП выглядит как сверхсложная схема перекладывания денег из одного кармана в другой и с трансакционными расходами в процессе», - подчеркивает издание.

Если же правительство имеет «свободные» деньги, то лучше инвестировать их в создание второго уровня системы пенсионного обеспечения, перспективы которого пока довольно мрачные, резюмируют журналисты.

Напомним, президент внес на рассмотрение в парламент два законопроекты о введении «экономического паспорта украинца». Эта инициатива была раскритикована международными и украинскими экономистами, ведь она дискриминирует украинских детей за годом рождения (паспорта будут доступны только для детей с 2019 года), а также приведет к наращиванию государственного долга, разбалансировка поступлений и дефицита средств на социальные выплаты.