Украина должна 23 февраля в рамках запланированных мер по интеграции энергосистемы в ЕС должна раз и навсегда отключиться от энергосистем России и Белоруссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Алексея Гончаренко.

"Завтра Украина раз и навсегда должна отключиться от энергосистемы России и Беларуси! Отключить все линии электропередачи и больше никогда не возвращаться к единой электросети с агрессором. Вместо тестового отключения на 3 дня - нужно навсегда порвать связи с российской электросетью Европейского Союза", - заявил нардеп.

По его словам, это был бы правильный ответ на угрозы и шантаж оцепления российского президента Владимира Путина в энергетической сфере.

"Вчера на дешевой постановке муртады Путина позволили себе угрожать Украине остановкой импорта электроэнергии. Ответом на эти бессмысленные угрозы должно быть немедленное и безвозвратное отключение от российских сетей", - отметил Гончаренко.

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