Рекордная доля телеканала составила 4,59% по аудитории 18+ по всей Украине. В крупных городах 50 тыс.+показатель доли достиг 4,92% (ауд. 18+)

Информационно-аналитический телеканал занял 6-е место за сутки среди всех каналов (18+ и 18+50+).



Программы «Украина 24» превзошли собственные показатели доли и стали лидерами в слоте среди конкурентов.



Проект «Чергові по країні» достиг

рейтинга программы-1,48% (18+ вся Украина). По Киеву (18+) рекордная доля - 6,01%, рейтинг - 2,15%.



Программа «Час Голованова» заняла третье место среди всех каналов после кинопоказа, обогнав 1+1, Интер и СТБ. Рекордная доля проекта-7,03%, рейтинг-2,38% (18 + вся Украина)



Успешные показатели также получил проект «Хард с Влащенко». Доля - 10,44%(18+, вся Украина), 13,58% (18+ Киев), 10,03% (18+ 50+). Рейтинг программ-1,18% в крупных городах (18+ 50+). Шоу заняло второе место среди всех национальных каналов сразу после телеканала «Украина». Прямой эфир после полуночи в слоте 00: 00-03: 00 вышел на первую строчку среди всех национальных каналов по всем аудиториям!



Спасибо за доверие в ответственное время для каждого украинца.