Повышение ставок ренты на добычу газа приведет к сокращению инвестиций и падение собственной добычи на 2 млрд м3 или на 10%.

Об этом говорится в заявлении экспертов Центра экономического возрождения при Кабинете Министров.

"Изменение курса на непрогнозируемые фискальные решения остановит инвестиционные проекты и в очередной раз сформирует неуверенность у инвесторов, поскольку срок реализации инвестиционных проектов в добыче является длительным, а объем капитальных инвестиций значительным. (Как следствие: - прим.) Сокращение собственной добычи газа на 2 млрд м3 вследствие истощения существующих скважин и малого количества новых. Ухудшение энергетической безопасности страны и увеличение ее зависимости от импорта энергетических ресурсов, в частности из России», - говорится в заявлении.

В ЦЭВ подчеркнули необходимость наработать долгосрочную и последовательную политику развития отрасли.

"В Украине действует национальная экономическая стратегия до 2030 года, которая предусматривает введение именно стимулирующей рентной ставки для новых, законсервированных и труднодоступных углеводородов. Такой шаг будет способствовать наращиванию объемов добычи и в долгосрочной перспективе увеличит объем рентных платежей, а также повлияет на рост ВВП на 3% в следующие 10 лет. Этот подход является целесообразным в контексте стремления увеличения объема инвестиций и формирования репутации страны с предполагаемой экономикой», - отметили эксперты при Кабмине.

Напомним, правительство и депутаты фракции «Слуга Народа» зарегистрировали проекты законов о повышении налогов на добычу газа в Украине до 69-74%, что в 2-3 раза больше за текущий уровень. По словам экспертов, уровень налогов в Украине может стать самым высоким среди всех стран Европы.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозы возвращения к газовой зависимости от России.