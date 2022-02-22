Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов, пишет Минпром.
«Единая Европа давно создала независимых регуляторов, которые регулируют тарифы на транспорте. Успешный опыт ЕС может оказаться ценным для Украины, ведь в нашей экономике до сих пор сохранились такие транспортные монополисты, как «Укрзализныця», Администрация морских торговых портов, «Дельта-Лоцман» и «Украэрорух». Все они безосновательно повышают тарифы, заставляя бизнес нести дополнительные расходы», - подчеркнул нардеп.
Предполагалось, что власть и бизнес сядут за стол переговоров и совместно разработают соответствующий законопроект, напомнил Шпенов. Однако власть решила пойти другим путем, и зарегистрировала законопроект №6514, которым НКРТ подчиняется президенту. А это – нарушение Конституции, ведь правительство пытается наделить главу государства не свойственными ему полномочиями.
«Таким образом власть демонстрирует, что не собирается бороться с монополиями на транспорте, а просто хочет подчинить их себе - чтобы Офис президента решал, какими будут тарифы на ж/д перевозки или перевалку грузов в портах. Зачем это нужно власти? Чтобы получить рычаг давления на собственников бизнеса и ввести «крышевание» целых отраслей экономики, в первую очередь ориентированных на экспорт – АПК и ГМК», - уверен Шпенов.
Если Нацкомиссию подчинят президенту, ее решения будут оспариваться в судах, уверен нардеп. В итоге, вместо решения проблемы транспортных монополий, власть получит сотни судебных разбирательств и правовой коллапс в транспортной отрасли.
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«Бизнес не будет знать, какое решение НКРТ нужно выполнять, а какое нет. Такая ситуация чревата сбоями в работе национальной системы логистики, а значит – убытками для компаний и государственного бюджета. Проект №6514 следует отозвать из парламента, пока власть не наделала непоправимых ошибок в регулировании транспорта», - резюмировал нардеп.
Напомним, проект закона «О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте" (№6514), предусматривает создание Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере транспорта (НКРТ) и подчинение ее президенту Украины. Против этого выступили эксперты и участники рынка. Так, по словам экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, НКРТ должна быть независимым органом и принимать объективные решения, а не быть карманным органом власти и обслуживать ее интересы.