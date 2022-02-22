Об этом заявил эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип, пишет Обозреватель.
"Недавняя инициатива по повышению ренты на добычу газа не только чревата падением объемов добычи, но и демонстрирует непрогнозируемость государственного регулирования, что в очередной раз может ударить по инвестиционной привлекательности не только газодобычи или газового сектора, а энергосектора и экономики в целом", - сказал он.
Прокип отметил, что в то же время государство планирует увеличивать добычу собственного газа и создавать прозрачные условия для инвесторов.
"В этом и заключается вторая проблема газового рынка – практика поспешных решений органов власти, таких как обязательство продавать "социальный газ"", - подытожил он.
Напомним, 11 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.
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