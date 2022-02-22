Решение об увеличении ренты на добычу газа приведет к снижению его добычи и нанесет удар инвестиционной привлекательности экономики Украины.

Об этом заявил эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип, пишет Обозреватель.

"Недавняя инициатива по повышению ренты на добычу газа не только чревата падением объемов добычи, но и демонстрирует непрогнозируемость государственного регулирования, что в очередной раз может ударить по инвестиционной привлекательности не только газодобычи или газового сектора, а энергосектора и экономики в целом", - сказал он.

Прокип отметил, что в то же время государство планирует увеличивать добычу собственного газа и создавать прозрачные условия для инвесторов.

"В этом и заключается вторая проблема газового рынка – практика поспешных решений органов власти, таких как обязательство продавать "социальный газ"", - подытожил он.

Напомним, 11 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.