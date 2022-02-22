Председатель Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев выступил против выделения дополнительных средств для украинских военных.

Об этом заявил народный депутат Владимир Вятрович на своей Фейсбук-странице.

«Одиозный «слуга народа» Гетманцев – тот самый, что душит украинский бизнес налоговым петлей, а защиту украинского языка называет «фашизмом» - пытался сорвать включение в повестку дня законопроекта, который предусматривает выделение в бюджете дополнительных 50 миллиардов гривен для повышения выплат военным, пополнения материальных резервов и закупку вооружений. Гетманцеву хватило наглости выступить с призывом не поддерживать рассмотрение этого законопроекта, потому что он, мол, «несбалансированный» и «популистский»!», - пишет нардеп.

Он напомнил, что на строительство и ремонт дорог в этом году предусмотрено 140 миллиардов гривен, а на закупку, ремонт, модернизацию вооружений и техники вооруженных сил – лишь 28 миллиардов.

"Замучить астрономические суммы в асфальт в условиях, когда наши воинские части недоукомплектованы людьми и исправной техникой, не говоря уже о современном вооружении, Гетманцев явно считает очень «сбалансированным», - подчеркнул Вятрович.

Он также поблагодарил 254 депутатам, «которые не прислушались до истерики своего коллеги, что потерял связь с реальностью, и проголосовали за включение нашего законопроекта в повестку дня».

Ранее экономист Михаил Кухар заявил, что из-за инициатив Даниила Гетманцева количество избирателей президента Владимира Зеленского уменьшится минимум на 3 миллиона человек, ведь налоговая реформа разочаровала миллионы украинцев, привела к многочисленным протестам, а многие предприниматели перешли к теневому сектору экономики.