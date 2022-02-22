Во время выступления руководитель ведомства сообщил, что Госэкоинспекция в 2021 году реализовывал государственную политику по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов и достигла значительных результатов. Так, в течение прошлого года специалисты территориальных и межрегиональных территориальных органов провели более 43 тысяч проверок, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В частности, сумма рассчитанных убытков выросла на 89% к прошлому году и составила более 4 млрд гривен.

Об этом сообщает прессслужба Государственной экологической инспекции Украины.

«Отдельно стоит отметить, что 100% материалов проверок, которые были проведены в 2021 году, внесены в базу Инспекционного портала (inspections.gov.ua) инспекторами Госэкоинспекции. В этом году также запланировано внесение информации за 2020 и 2019 годы», - подчеркнул временно исполняющий обязанности председателя Игорь Зубович.

В ходе выступления чиновник акцентировал на выполнении Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины «О состоянии водных ресурсов Украины» от 30.07.2021, введенного в действие Указом Президента Украины от 13 августа 2021 года № 357/2021, Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года «О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации», введенного в действие Указом Президента Украины от 23 марта 2021 года № 111/2021, выписки из протокола № 25 заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30.07.2021 относительно пункта 3 «О состоянии водных ресурсов Украины», а также поручении Премьер-министра Украины относительно проведения проверок предприятий-загрязнителей водных ресурсов. Так, в течение августа-декабря 2021 года специалистами Госэкоинспекции было проверено 447 водопользователей. Нарушителям предъявлено претензий на сумму более 54,5 млн гривен. Среди самых распространенных нарушений выявлено самовольное водопользование, загрязнение поверхностных вод, несоблюдение условий разрешения на специальное водопользование и нарушение правил эксплуатации очистных сооружений.

Кроме того, по поручению премьер-министра Украины, специалисты аппарата Госэкоинспекции провели проверки субъектов хозяйствований, осуществляющих свою деятельность в сфере обращения с отходами. В результате инспекторы рассчитали убытки и предъявили нарушителям претензий на общую сумму более 250 млн гривен. Госэкоинспекцией направлено 6 исков в судебные органы для принятия решений о приостановлении деятельности предприятий и 5 исков, по принудительному взысканию убытков. По материалам Госэкоинспекции правоохранительными органами открыто 7 уголовных производств. В частности, Киевский окружной административный суд вынес решение от 14.07.2021, о прекращении деятельности Жэка Барышевской поселкового совета.

В то же время руководитель Госэкоинспекции очертил планы на 2022 год.

«Среди приоритетных задач определено:

- осуществление внеплановых проверок по поручению Премьер-министра Украины совместно со специалистами Национальной полиции Украины, предприятий ТОП-50 в сфере загрязнения атмосферного воздуха, использования и загрязнения земель, обращения с отходами;

- отмена моратория на проведение плановых проверок в зоне проведения антитеррористической операции (на территории Донецкой и Луганской областей) с целью системного осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в отношении субъектов хозяйствования, которые оказывают наиболее негативное влияние на окружающую среду;

- внедрение эффективной системы контроля выполнения предписаний, выданных по результатам осуществленных проверок", - отметил Игорь Зубович.

Государственная экологическая инспекция Украины продолжает свою упорную работу в борьбе за чистую окружающую среду.