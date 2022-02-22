Его слова прозвучали в программе Руслана Бортника «Антишоу».

«Признание ОРДЛО – это попытка России усилить свои позиции в переговорном процессе. Это попытка сказать: мы не шутим, мы готовы идти до конца. Но это не обязательно означает намёк именно на открытый военный конфликт, это просто поднятие ставок. Ещё с 2016 года украинцы начали привыкать к мысли о том, что Донбасса у нас нет. А в ОРДЛО привыкали к другой мысли: заморозим этот конфликт, а к вопросу вернёмся через 20-30 лет», - полагает Константин Бондаренко.

Он также спрогнозировал последствия признания ОРДЛО со стороны России.

«Россия будет обращать мало внимания на протесты Украины и её партнёров по поводу признания. Она заявит, что была вынуждена так поступить, чтобы спасти жителей ОРДЛО от геноцида. Но от Минских соглашений Россия не откажется – скорее, предложит обсудить их дальнейшее выполнение», - говорит Константин Бондаренко.

Как сообщает Politeka, ранее президент Владимир Зеленский рассказал о том, как Украина отреагирует на признание «ЛДНР».