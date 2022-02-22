Об этом он заявил в своем блоге «Тарас Загородний говорит» в YouTube.

«Признание Россией ОРДЛО снимает Украину с крючка Минских соглашений, которые активно продвигали наши западные партнеры. Господин Блинкен во время выступления недавно аж три раза упомянул Минские соглашения. То есть Украина теперь, раскрыв глаза широко, даже не смеясь, будет говорить: «Ребята, мы так хотели исполнять Минские соглашения, даже вот уже собирались. Но есть одна проблема. Россия их нарушила и все. Они остановились, о чем мы говорим. И что мы требуем от наших уважаемых союзников? Правильно, санкций», - заявил Тарас Загородний.

По его словам, у Украины появилась возможность «взять за горло» в первую очередь Соединенные Штаты Америки.

«Ребята, вы обещали «адские санкции»? Так давайте, исполняйте. То, что санкции скорее всего будут, я вижу по непрямым признакам. Это то, какую истерику устроили Франция и Германия, когда этот вопрос уже начал активно артикулироваться. Ребята поняли, что все серьезно. Места теплые в «Газпроме» и в других красивых структурах накрываются. Теперь серьезно прийдется против России вводить санкции. Это, конечно, их сильно напрягало, поэтому они там истерики катали. Ребята, «лупаште», показывайте, как вы нам гарантии подписывали в Будапеште. Как вы нам рассказывали, как вы хотите нас защищать. Как вы санкции обещали», - добавил Тарас Загородний.

Как сообщала Politeka, Загородний заявил, что нынешний кризис показал Украине, кто ей друг на самом деле, а кто только на словах.

Также Politeka писала о том, что Загородний рассказал, как Украине следует вести себя на международной арене.