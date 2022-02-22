Семейный врач Владимир Голокоз рассказал о семейных врачах, объяснил, кто это такие и почему называть их терапевтами – ошибка.

Об этом он рассказал в программе «Иммунитет» с ведущей Любовью Завальнюк.

Как рассказывает гость программы, семейная медицина существует по всему миру, это удобная и рабочая система. В то же время он подчеркивает, что в Украине прошла реформа и семейный врач не является терапевтом. «Терапевт – это врач, который ведет только взрослых, а семейный врач ведет всю семью», - объясняет Владимир Голокоз.

К тому же, отмечает он, речь идет о заболеваниях всех членов семьи, даже наследственных и истории этих заболеваний, а также о профилактических действиях. «У каждого семейного врача есть 1 800 пациентов, а это достаточно большое количество, особенно если эти пациенты будут обращаться единовременно и постоянно», - отмечает врач.

Также он подчеркивает, что семейный врач имеет даже более глубокую подготовку, чем терапевт, ведь они лечат и те главные патологии, которые ранее терапевт передавал более узким специалистам. В частности, Владимир Голокоз говорит о сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, которые в отсутствие сопутствующих осложнений и патологий лечит именно семейный врач. «Это сложная работа и в классике семейный врач – одна из самых тяжелых специальностей. Потому что тебе нужно постоянно держать руку на пульсе, ведь медицина идет семимильными шагами, и семейный врач должен быть постоянно в трендах и изучать что-то новое», - подчеркивает гость программы.

Следовательно, заключает он, быть семейным врачом означает разбираться абсолютно во всех областях, а не в какой-нибудь одной узкой. К тому же, отмечает Владимир Голокоз, семейный врач, работая в деревне, где нет узконаправленных специалистов, должен оказывать даже хирургическую помощь, и брать гинекологические мазки. Следовательно, констатирует он, семейные врачи действительно имеют колоссальную нагрузку.

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