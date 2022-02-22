Журналист, телеведущий и публицист Андрей Булгаров обрисовал трансформации украинского телерадиовещания за последние 15 лет и рассказал о революционном прорыве в информационном вещании.

Об этом он рассказал в программе «Мотив Подорожнего» с Юрием Подорожним.

«Все каналы, закрытие которых простило бы общество, уже закрыты. Больше некого закрывать. Вообще украинское телевидение следует рассматривать до 2008 года, затем до 2013 года, ну и современное украинское телевидение. До 2008 года не было Ютуба, не было рекламы столь прочной, и вообще не было каналов на Ютубе. Были центральные каналы, которые имели полную монополию на вещание. Влезть туда было очень сложно: нужно получить лицензию, и она очень дорого стоит», - говорит он.

Но появилась альтернатива: ты можешь сделать маленький канал, поставить три камеры, это сказать сразу в Ютуб, и тебя услышат, если ты даешь интересный контент, продолжает он.

«Что изменилось? Король – контент, на сегодняшний день контент есть главная причина, смотреть или не смотреть любой канал, и в том числе ютубный канал. До 2008 все крупные телеканалы поддерживали рекламодатели. В 2008 году произошел кризис, рекламодатели с телевиденияушли. Когда кризис закончился, они не вернулись, потому что начал развиваться стремительно интернет, Ютуб, другие медийные площадки, в том числе социальные сети. Возвращаться было бессмысленно, потому что реклама на телевидении, во-первых, очень дорогая. Во-вторых, она не всегда дает тебе возможность обращаться непосредственно в свою аудиторию», - рассказывает Андрей Булгаров.

Если социальные сети или тот же Ютуб может таргетировать рекламу на какого-нибудь конкретного человека, то телевидение не может этого сделать.

«До 2013 года у нас еще не было информационного вещания. Но именно 2013 стал годом появления серьезных игроков информационного вещания», - отметил он.

Politeka писала о том, что Компания – организатор пресс-конференции Зеленского выиграла тендеры телеканала Рада на 180 млн грн.

Также Politeka сообщала, что Ведущая "1+1" Маричка Падалко поразила поступком в прямом эфире: "До слез".