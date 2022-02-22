Николай Томенко предложил план после действий России на украинской территории. Пост политик разместил Facebook. Приводим слова автора без комментариев:
"22 февраля 2022 года в Украине завершились сутки АТО и ООС.
Не буду говорить об ошибках разных властей в прошлом;
буду предлагать как действовать сейчас.
Итак, пришло время оставить в прошлом риторику пацифизма, толерантности и пофигизма, потому что они там, точнее здесь, уже есть официально.
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Учитывая это должны ВСЕ - власть, оппозиция и граждане начинать новую жизнь, жизнь по законам и мировоззрением военного времени!
Очевидные решения:
- выход из Минских соглашений;
- отмена дипломатических отношений с РФ;
- введение визового режима с РФ;
- введение чрезвычайного положения, по меньшей мере, на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей;
- обеспечение надлежащей финансовой поддержки Вооруженных Сил Украины и системы территориальной обороны за счет сокращения расходов на финансирование властных структур, партий, рекламных и шоу-мероприятий и тому подобное
Не менее важные решения:
- мораторий на партийно-политическое противоборство и политико-правовые судебные дела;
- лишение депутатских мандатов и должностей ВСЕХ чиновников, которые находятся за границей или отказывается выполнять присягу, которая предусматривает обязательность защиты суверенитета и независимости Украины;
- запрет двойным гражданам иметь статус депутатов всех уровней советов и занимать любые государственные должности в Государстве;
- просмотр информационной политики, особенно телеканалов, с развлекательного направления на познавательный, а в случае пропаганды ими «русского мира» - закрытие.
Убежден, что без моратория на межпартийную, циничную и маразматическую, войну за бюджетные деньги и власть (доказано и сегодняшними выступлениями партийных вождей в ВР), мы Путина-Гитлера не победим!
Победим только реальными действиями при условии единства украинского общества!
Потому что это наша земля и нас, никто кроме нас самих, не защитит!".