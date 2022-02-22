Николай Томенко предложил план после действий России на украинской территории. Пост политик разместил Facebook. Приводим слова автора без комментариев:

"22 февраля 2022 года в Украине завершились сутки АТО и ООС.

Не буду говорить об ошибках разных властей в прошлом;

буду предлагать как действовать сейчас.

Итак, пришло время оставить в прошлом риторику пацифизма, толерантности и пофигизма, потому что они там, точнее здесь, уже есть официально.

Учитывая это должны ВСЕ - власть, оппозиция и граждане начинать новую жизнь, жизнь по законам и мировоззрением военного времени!

Очевидные решения:

- выход из Минских соглашений;

- отмена дипломатических отношений с РФ;

- введение визового режима с РФ;

- введение чрезвычайного положения, по меньшей мере, на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей;

- обеспечение надлежащей финансовой поддержки Вооруженных Сил Украины и системы территориальной обороны за счет сокращения расходов на финансирование властных структур, партий, рекламных и шоу-мероприятий и тому подобное

Не менее важные решения:

- мораторий на партийно-политическое противоборство и политико-правовые судебные дела;

- лишение депутатских мандатов и должностей ВСЕХ чиновников, которые находятся за границей или отказывается выполнять присягу, которая предусматривает обязательность защиты суверенитета и независимости Украины;

- запрет двойным гражданам иметь статус депутатов всех уровней советов и занимать любые государственные должности в Государстве;

- просмотр информационной политики, особенно телеканалов, с развлекательного направления на познавательный, а в случае пропаганды ими «русского мира» - закрытие.

Убежден, что без моратория на межпартийную, циничную и маразматическую, войну за бюджетные деньги и власть (доказано и сегодняшними выступлениями партийных вождей в ВР), мы Путина-Гитлера не победим!

Победим только реальными действиями при условии единства украинского общества!

Потому что это наша земля и нас, никто кроме нас самих, не защитит!".