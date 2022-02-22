Украинская власть давит на украинский бизнес и целенаправленно добивается того, чтобы из нашей страны ушли последние инвесторы.

Об этом заявила народный депутат Кира Рудык, передает РБК-Украина.

«Государство смотрит на бизнесменов исключительно как на дойных коров. Всегда. Мы хотим, чтобы к нам приходили деньги, приходили инвесторы. А все, что делает сейчас наша власть – все направлено на то, чтобы отсюда люди шли и забирали свои деньги, выводили свои капиталы и шли отсюда. Это обыски крупных компаний!» - подчеркнула Рудик в эфире телеканала «Украина 24».

По ее словам, вся налоговая система Украины – прогнила, и налоговики не работают вместе с бизнесом над улучшением экономической ситуации, а только ищут, у кого еще забрать средства.

«Мы создали Бюро экономической безопасности, чтобы вместо того, чтобы приходили силовики и всех «лицом в пол», приходили «белые галстуки» и говорили: «вот у нас к вам есть замечания...». Однако туда посадили тех самых людей, которые кошмарили бизнес. И светлая хорошая идея закончилась абсолютно ничем. Это мое персональное разочарование", - подчеркнула Рудик.

Она рассказала, что в украинских компаниях, где ведут бизнес по международным правилам, проводятся тренинги о том, как вести себя во время силовых обысков, и это абсурд.

"Огромная проблема Украины-это давление на бизнес. У компаний, которые работают полностью по-белому и платят налоги, раз в полгода проходят тренинги по тому, как себя вести во время обысков! И это компании, которые являются членами Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты, в XXI веке в Украине! И ничего не меняется. Потому что государство смотрит на бизнес, как на дойных коров», - резюмировала нардеп.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что любые проверки в период карантина запрещены, а значит, власть действует незаконно, насылая на бизнес налоговиков и силовиков.

Напомним, в январе налоговая служба начислила компании «Арселормиттал Кривой Рог» якобы налоговый долг в размере 2,2 млрд грн, а прокуратура заморозила счета предприятия – несмотря на то, что компания отрицала долг в суде и выиграла процесс.

Позже, с теми же обвинениями, налоговики в сопровождении СБУ и Бэб устроили силовые обыски на ГОКе компании "Метинвест": была изъята техника и документация, из-за чего деятельность предприятий была приостановлена.

В свою очередь в Европейской бизнес-ассоциации заявили, что украинская власть должна прекратить «странную тенденцию» давления на бизнес, если хочет сохранить доверие и обеспечить рост украинской экономике, а все спорные вопросы должны решаться в законный способ и четкими предсказуемыми правилами, едиными для всех участников рынка.