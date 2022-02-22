Российский экономист и политик Андрей Илларионов рассказал об отношении украинского общества к Минским соглашениям, а также оценил шансы их выполнения и предположил, чем это может обернуться.

Об этом он рассказал в программе «On Target с капитаном Гарри Табах».

Как отмечает политик, украинцы не допустят, чтобы власти согласились выполнять Минские соглашения. Он подчеркивает, что вся страна говорила об этом и 5 лет назад, а сейчас еще и особенно громко. «За выполнение этих документов не выступает никто, кроме путинской «пятой колонны», – добавляет Андрей Илларионов.

В то же время, он напоминает, что выполнение Минских соглашений – это буквально отказ от суверенитета украинского государства. И вся общественность, говорит экономист, прекрасно понимает это, что подтверждается социологическими опросами. «Причем пять лет назад Минские соглашения отвергали 46 процентов респондентов, а сейчас – 75 процентов. За этот же срок число тех, кто одобряет Минские соглашения, сократилось с 16 до 12%», - сообщает гость программы.

Андрей Илларионов замечает, что речь идет и о Киеве, и о Днепре, и о Львове, в целом о любом городе Украины. «Опросы показывают: если президент попробует выполнить Минские соглашения, то его снесут», - объясняет он и добавляет, что речь идет о любом президенте, действующем и будущем. Политик отмечает, что в случае выполнения «Минска» в Украине начнется новый Майдан или вообще гражданская война.

Как сообщала Politeka, Цимбалюк заявил, что любое событие в рамках Минских соглашений можно интерпретировать в любую сторону.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал, может ли Украина в принципе не выполнять Минские соглашения.