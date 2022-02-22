Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, на сколько возрастут суммы пенсии во время традиционной мартовской индексации и кого это касается.
Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
Как рассказывает гость программы, согласно закону 2017 года предполагалась безусловная ежегодная индексация пенсий. «Берется уровень инфляции и рост зарплат за предыдущий год, от каждого из них вычисляется 50% процентов, и в сумме получается коэффициент индексации пенсий», - объясняет он.
Попутно Андрей Рева упоминает, что в 2019 году индексация пенсий составила 17%. «В этом году коэффициент индексации составит 14 процентов, хотя по итогам прошлых трёх лет должны были получиться 12 процентов», - отмечает он.
Но проблема, объясняет экс-министр, состоит в том, что отныне к пенсиям чиновников и депутатов также будут применять коэффициент индексации. В то же время он напоминает, что еще в 2014-2015 годах решили заморозить пенсии на уровне 18 тысяч, что очень много для обычного пенсионера.
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Итак, заключает Андрей Рева, пенсии депутатов теперь также будут индексировать, им прибавят больше 2 тысяч в месяц, а обычным пенсионерам – всего 100-200 гривен. «Хотя в процентах у тех и у других получится одинаково», - добавляет гость программы.
Как сообщала Politeka, Рева рассказал, как нужно решать в нашей стране проблему субсидий.
Также Politeka писала, что Котенкова рассказала, кому восстановили право на досрочную пенсию.