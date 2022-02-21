Украинский политик, спортсмен, научный работник и общественный деятель, народный депутат Украины 8-го созыва Денис Силантьев объяснил, почему расходы по занятиям спортом детей легли на плечи родителей.

Об этом он рассказал в программе «Мотив Подорожнего» с Юрием Подорожним.

«Раньше тоже тренеры не работали бесплатно. Да, в СССР дети ходили на тренировки бесплатно, занимались. Я всю жизнь занимался бесплатно. За это платили профсоюзы предприятий, где работали родители, либо государство брало на себя такую ответственность. Этот вопрос решался. Сегодня много предприятий закрыты, разграблены, разворованы, распилены, и они закончили свое существование. Люди не знают, как найти работу. Это все предприятия, которые платили налоги, с которых все это оплачивалось», - рассуждает он.

Теперь этого нет, поэтому все расходы по занятиям спортом детей легли на плечи родителей, говорит политик.

«К сожалению, немногие города могут себе позволить оплачивать начальные группы обучения детей какому-то виду спорта. Хорошо, когда мэр или губернатор понимает, что главное, а что второстепенное. Что образование и здоровье – это залог дальнейшего успеха и человека, и региона, и страны. Когда он создает для этого условия – и результат, конечно, будет», - акцентирует он.

Но есть руководители, которые видят приоритет в другом: чтобы сделать какой-то проект, на откатах заработать.

«А дальше у кого какие проблемы – это уже не его вопрос. Он пришел на четыре года, а что будет дальше – его не интересует. Поэтому сегодня очень важно проводить работу и растить тот политический и экономический потенциал молодых людей с правильными нарративами и пониманием жизни. По-другому мы не справимся. Сегодня страна является жертвой наплыва глобалистского либерального понимания существования. Мы сегодня работаем на развитие других стран, являемся политическими заложниками. Это не в интересах страны», - заключает Денис Силантьев.

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