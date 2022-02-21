Журналистка Виктория Панченко объяснила, как законопроект №2695 связан с резонансным ДТП с участием депутата Трухина и как теперь изменились полномочия полиции.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

Как сообщает журналистка, среди нововведений есть изменения в статью 122, в частности, добавили новую часть о превышении ограничений скорости движения транспортного средства более, чем на 50 километров. По ее словам, добавили новую санкцию, штраф на сумму 1700 грн.

Также Виктория Панченко отмечает, что согласно статье 222 КУПаП полицейские могут привлекать нарушителей за такие правонарушения и выносить постановление. «Что же произошло в итоге, возвращаясь к законопроекту принятому в Верховной Раде ещё в 2020 году. В то время был принят законопроект, в котором была разработана статья 222 - где говорилось о полномочиях полицейских. В старой редакции. Вот его и использовали», – объясняет она.

Журналистка добавляет, что проект закона был принят в 2022 году, а в действие он вступил с 1.01.2022 года. То есть, констатирует она, снова произошли изменения в статье 222: сотрудники полиции больше не могут выносить постановления за нарушение скоростного режима более, чем на 50 км/ч.

Попутно Виктория Панченко напоминает о скандальном ДТП с нардепом Трухиным, который хотел «решить вопрос на месте», то есть откупиться от полицейского. «Вследствие чего, депутата исключили из партии «Слуга народа». Вокруг законопроекта было много шума, все твердили, что его срочно нужно принимать», - рассказывает она.

Сейчас же, говорит журналистка, государство вроде бы само себя решило обмануть. Она подчеркивает, что нужно соблюдать правила дорожного движения, ведь это залог безопасности граждан. «Потому что, когда люди узнают, что могут безнаказанно что-либо делать - это всегда превращается в хаос. И давать населению подобную возможность - крайне глупо», - подчеркивает Виктория Панченко. Тем не менее, констатирует она, в Украине в законах что-то меняют только в том случае, когда кому-то это понадобится, как это произошло как раз с Трухиным. До этого случая, отмечает журналистка, никому это не было нужно.

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