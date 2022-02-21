Ситуация в Украине сейчас критическая, и все ресурсы, в том числе финансовые, должны быть направлены на оборону, а не на пиар-прихоти президента.

Об этом заявила народный депутат Кира Рудык, комментируя законопроекты по «экономическому паспорту», рассмотрение которых запланировано на четверг, 24 февраля.

"Экономический паспорт" - это лишь один из законопроектов президента, который он будет пытаться протянуть на этой неделе. Но может ли быть ситуация в стране критичнее, чем сейчас? Мы должны переформатировать все наши ресурсы и все наши средства на оборону», - подчеркнула Рудик в эфире телеканала «Украина 24».



Нардеп выразила удивление тем фактом, что власть призывает наших международных партнеров «действовать уже сейчас!», но сама почему-то не действует, и не принимает необходимых решений по перераспределению средств на вооружение и оборону.

"Сейчас надо максимально вкладывать деньги в нашу оборону. Это касается также и привлечения международных инвестиций. Потому что пиар президента-это, конечно хорошо и важно для него. Но для страны важно, чтобы у наших военных были зарплаты и чтобы у нас ремонтировалось вооружения и чтобы от нас не шли инвесторы. Вот это главное, что мы сейчас должны сделать», - подчеркнула нардеп.

Как известно, президент внес на рассмотрение в парламент законопроекты о введении «экономического паспорта украинца». Эта инициатива была раскритикована международными и украинскими экономистами, ведь она не только дискриминирует украинских детей за годом рождения (паспорта будут доступны только для детей с 2019 года), но также приведет к наращиванию государственного долга, разбалансировка поступлений и дефицита средств на социальные выплаты.