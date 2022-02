Как пишет "Обозреватель", компания выполнит комплексную поставку механизированного забойного комплекса для Bharat Coking Coal Ltd, который входит в состав крупнейшей угледобывающей компании в мире Coal India Ltd.

"Сотрудничество с Coal India Ltd, годовая добыча которой составляет более 600 млн тонн, – один из важнейших контрактов в рамках реализации Стратегии 2030 компании Corum Group. Контракт осуществляется в рамках четырехстороннего соглашения с частной компанией Indu Projects Ltd и государственных предприятий Singareni Collieries Company Ltd и Bharat Coking Coal Ltd", - указано в сообщении.

По словам генерального директора Corum Group Михаила Потапова механизированный комплекс поможет вести результативную добычу угля в сложных горно-геологических условиях, и еще в одной стране оценят эффективность оборудования и экспертизу компании. Подписание контракта состоялось в Посольстве Украины в Индии, Нью-Дели.

Поставка механизированного забойного комплекса в Индию от Corum Group будет включать как собственные решения, так и интегрированные решения других компаний. В нее входят: 149 секций крепи ДТМ 20/43 производства "Корум ДрМЗ", конвейерное оборудование (забойный, штрековый и ленточный) - производства "Корум Свет Шахтера", очистной комбайн Eickhoff, насосные станции KAMAT и комплект электрооборудования.