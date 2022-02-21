Политолог-международник Максим Яли рассказал, как западные партнеры Украины отреагировали на речь президента Украины Владимира Зеленского во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом он рассказал в новом выпуске авторской программы «Контрольный удар» на YouTube.

«Первым среагировал на речь именно президент Франции Эммануэль Макрон, который провел телефонные разговоры с Путиным и Зеленским. Уже сегодня стало известно, что президент Франции Макрон предложил провести совместный саммит с участием Владимира Путина и Джо Байдена. Как сообщают местные СМИ, оба приняли предложение», - заявил Максим Яли.

По его словам, повестку переговоров подготовят глава российского МИДа Лавров и госсекретарь США Блинкен на встрече 24 февраля.

«Параллельно появилась новость о том, что США планируют ввести в случае «вторжения» России в Украину предварительный пакет санкций, в который входит запрет на обработку транзакций крупных российских банков. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Окончательный перечень банков, подпадающих под санкции, пока не сформирован, однако источники считают, что в него с большой вероятностью могут войти «ВТБ», «Сбербанк», «ВЭБ» и «Газпромбанк», - передает политолог.

Максим Яли считает, что это уже ход со стороны США в игре на повышение и предупреждение. Безусловно, добавляет он, это уже гораздо более весомый аргумент, чем «дипли консернд».

«В качестве ответа Путин созвал на сегодня заседание Совета безопасности РФ. А буквально через час ФСБ сообщило о том, что выпущенный снаряд из Украины уничтожил российский пограничный пункт в Ростовской области. Правда оказалось, что это какой-то заброшенный сарай или халабуда. Но Кремль послал чёткий сигнал США, ЕС и Украине: сегодня разбомбили сарай, завтра снаряд может попасть «случайно» в автобус с беженцами и детьми, которые потом окажутся гражданами РФ. А это уже и есть так называемый казус белли», - уверен политолог.

Одним словом игра на нервах продолжается, резюмировал Максим Яли.

Как сообщает Politeka, ранее Яли прокомментировал итоги визита Бориса Джонсона в Киев.

Также Politeka писала о том, что Яли прокомментировал первые раунды переговоров между Западом и РФ.