Представители Черкасской ячейки Национального Корпуса опубликовали видео из своей последней военной подготовки.
Об этом сообщили в Telegram.
Как рассказывается в публикации, вчера в Черкассах прошла открытая военная подготовка в рамках кампании Национального Корпуса и Общественного штаба обороны «Не паникуй! Готовься». «К мероприятию присоединились более трехсот сознательных жителей Черкасс, готовых сопротивляться российским захватчикам», - подчеркнуто в Telegram.
Представители Нацкорпуса рассказывают, что занятия проводили ветераны войны с РФ и профессиональные инструкторы, они делились с участниками мероприятия своим боевым опытом. «Как передвигаться по городу в условиях боевых действий, правила обращения с бронетехникой, основы ведения ближнего боя и оказания первичной медицинской помощи», - рассказывают они.
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