Политолог Руслан Бортник рассказал о необходимых Украине гарантиях безопасности в случае соглашения на нейтральности или внеблоковость.

Об этом он рассказав в своем блоге в YouTube.

«Для украинцев приоритет – это правовая система Европейского союза и, конечно, уровень жизни. Финляндизация, швейцаризация – они тоже возможны для Украины. При чем украинцы тут могут быть даже ни при чем. Соберутся глобальные государства, как тогда, когда они Венский конгресс проводили. И скажут: «Мы решили, что эта страна будет нейтральной», - заявил Руслан Бортник.

По его словам, у Швейцарии никто не спрашивал, хочет ли она быть нейтральной.

«Я считаю, что кризис в нашей стране закончится с нейтральным или внеблоковым статусом. Наша задача – выйти из этой игры между Востоком и Западом, из этого геополитического противостояния», - добавил он.

Руслан Бортник считает, что это не означает, что мы должны согласится с существующим статусом-кво.

«Наше согласие на нейтральность или внеблоковость должно комбинироваться с гарантиями безопасности и восстановлением территориальной целостности Украины. Возвращением Донбасса и Крыма. Только тогда эта модель будет стойкая», - резюмировал он.

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