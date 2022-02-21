Кирилл Сазонов подчеркнул, что для развития газодобывающей отрасли и увеличения объемов добычи нужно наоборот снижать налоги

Повышение ренты на газ приведет к падению объемов собственной добычи, что автоматически усилит зависимость Украины от России.

Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов в эфире телеканала "Украина 24", пишет " Сегодня

"Законопроект очень вредный. Что нужно делать, чтобы развивалась любая отрасль? Упрощать администрирование и снижать налоги. Ну повысим мы ренту и что в результате? Больше денег? Нет, мы получим меньше газа", - сообщил Сазонов.

Он подчеркнул, что для развития газодобывающей отрасли и увеличения объемов добычи нужно наоборот снижать налоги.

"Если мы будем добывать больше газа, то будем покупать у себя за гривны свои рабочие места – все. Снижать его добычу нельзя, а увеличение налогов – это всегда снижение работы отрасли. Конечно, это зависимость от России", - сообщил политолог.