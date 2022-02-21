Представители Национального Корпуса обнародовали видео со своей последней подготовки гражданской обороны для населения.

Об этом говорится в Telegram Национального Корпуса.

Как отмечает руководитель Харьковской организации Нацкорпуса Константин Немичев, власти не занимаются проведением инструктажей и объяснением плана действий в случае наступления агрессора. «Вывод – нам самим нужно готовиться к любым событиям. Свой дом мы не отдадим», – заявляет он.

В публикации сказано, что недавно в Харькове прошло очередное обучение кампании «Не паникуй! Готовься!», которое организовали Нацкорпус и Штаб обороны, и это было самое многочисленное мероприятие. «Более 800 харьковчан учились защищать себя, свой дом и родную страну», - добавляют представители Нацкорпуса. Также они рассказывают, что участники выучки могли изучать основы обращения с оружием, тактики ведения боя, получить стрелковые навыки, а также научиться оказывать домедицинскую помощь.

Как сообщала Politeka, Билецкий заявил, что нет ни одной развитой и богатой страны без серьезной и эффективной армии.

Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса сообщили о следующих выучках всеукраинской кампании «Не паникуй! Готовься!».