Комментарий эксперта был дан в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Называть субсидии позором страны может только тот, кто зарабатывает десятки и сотни миллионов. И пенсионеру было бы стыдно идти за субсидией – если бы он столько получал. Вот только средняя пенсия сейчас – 1934 гривны. При этом, согласно меморандуму с МВФ, Украина с 1 мая прекращает регулировать цены на газ. А значит, возникает вопрос о ценах на тепло и горячую воду. В такой ситуации необходимо расширять программу субсидий, всё правильно рассчитывать и увеличивать финансирование», - говорит Андрей Рева.

Но нынешняя власть, по словам экс-министра, действует совершенно иначе.

«Субсидии на 2022 год рассчитаны на подорожание газа на 15-16 процентов, хотя на самом деле цена вырастет минимум втрое. Как люди будут платить за коммуналку, если даже реального повышения пенсий нет? То же самое и с зарплатами – например, врачам стоит спросить, где те 24 тысячи в месяц, которые им обещали. А вот продукты питания стремительно дорожают. Значит, программы финансирования нужно увеличить, но в реальности их сокращают», - отмечает Андрей Рева.

Как сообщает Politeka, ранее в Минсоцполитики пояснили, каким образом пандемия влияет на размер субсидий.

Также Politeka сообщала, что на Днепропетровщине резко сократилось число получателей субсидий.