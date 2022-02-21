Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.
«Дело в том, что все события, которые происходят у нас в мире, сначала они возникают в ментальном поле. Но сейчас настала новая эпоха, что старые системы рушатся и здесь можно привести то, что говорил Эдгар Кейси (американский мистик, медиум, - ред.), это был спящий пророк, который погружался в сон и во сне отвечал на вопросы. Причем он правильно ответил, чем закончится Вторая мировая война. В его прогнозах, которые публиковали в 90-е годы, было сказано, что советская система рухнет, но после того, как она рухнет, часть ее останется. Советская система попытается возродиться и этим принесет много проблем, но потом рухнет окончательно», - рассказал Игорь Мехеда.
Психолог сказал, что с момента, когда эта система рухнет окончательно, начнется новая эпоха, когда люди уже поймут, что эта идеология никуда не годится. Люди начнут вырабатывать идеологию нового времени, считает он, и сейчас мы и наблюдаем этот процесс. Фактически руководство РФ не менялось еще с тех времен, подчеркнул он, поэтому у них сохраняется ментальность советского плана. И их ментальность изо всех сил пытается удержаться, уверен он, а в Украине в одной из первых стран на постсоветском пространстве, пошли изменения.
«В Украине возникла потребность в новой идеологии и это, конечно, не нравится старой советской идеологии, поэтому и происходит стычка. И эта стычка должна закончиться тем, что рано или поздно остатки советской системы рухнут. Надо понимать, что это две ментальные структуры – новая, которая возникает в новом времени, и старая, которая хочет остаться, и они сталкиваются. А дальше каждая из них имеет воздействие на какого-то человека в какой-то стране. И это выражается в сталкивании интересов этих людей», - резюмировал Игорь Мехеда.
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