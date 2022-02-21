Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.
«Теперь «Вовину тысячу» украинцы смогут получить наличными. Люди, у которых нет смартфонов и не пользуются приложением Дія, смогут подать обращение уже весной или летом. Альтернативный оффлайн-режим выдачи средств будет реализован с апреля по сентябрь. По крайней мере так говорится в постановлении Кабмина», - говорит Катерина Котенкова.
Журналистка рассказала, что этой тысячей также разрешили платить за коммуналку. По ее словам, украинцы старше 60 лет с 14 февраля получили возможность оплачивать коммунальные услуги за деньги программы «єПідтримка». Кроме того, отметила Катерина Котенкова, украинцы старше 14 лет теперь имеют возможность потратить выплату на подписку газет и журналов.
«Имеется в виду, подписаться на печатные издания на «Укрпочте». Кроме того, и министерство, и его глава сообщили об увеличении срока использования выплаты. Теперь их можно будет потратить в течение 9 месяцев со дня зачисления – вместо 4-х, как было раньше», - объяснила Катерина Котенкова.
Кроме того, журналистка прокомментировала нашумевшее обещание президента подарить смартфоны пенсионерам. По ее словам, последствия такой инициативы могут оказаться серьезными.
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«Смартфоны ну никак не предмет первой необходимости для тех, кто живет на 3 000 грн в месяц. Верно? Да и сам проект обойдется госбюджету в 10 млрд грн. Эти расходы в бюджет на этот год не заложены. Где будут брать деньги?», - говорит Катерина Котенкова.
Как сообщала Politeka, Панченко рассказала, что изменится в структуре органов, занимающихся социальными выплатами.
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