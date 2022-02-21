Журналистка Катерина Котенкова рассказала, кто и как сможет обналичить тысячу за вакцинацию и оплатить ней коммуналку, а также объяснила, почему идея подарить пенсионерам смартфоны может иметь негативные последствия.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«Теперь «Вовину тысячу» украинцы смогут получить наличными. Люди, у которых нет смартфонов и не пользуются приложением Дія, смогут подать обращение уже весной или летом. Альтернативный оффлайн-режим выдачи средств будет реализован с апреля по сентябрь. По крайней мере так говорится в постановлении Кабмина», - говорит Катерина Котенкова.

Журналистка рассказала, что этой тысячей также разрешили платить за коммуналку. По ее словам, украинцы старше 60 лет с 14 февраля получили возможность оплачивать коммунальные услуги за деньги программы «єПідтримка». Кроме того, отметила Катерина Котенкова, украинцы старше 14 лет теперь имеют возможность потратить выплату на подписку газет и журналов.

«Имеется в виду, подписаться на печатные издания на «Укрпочте». Кроме того, и министерство, и его глава сообщили об увеличении срока использования выплаты. Теперь их можно будет потратить в течение 9 месяцев со дня зачисления – вместо 4-х, как было раньше», - объяснила Катерина Котенкова.

Кроме того, журналистка прокомментировала нашумевшее обещание президента подарить смартфоны пенсионерам. По ее словам, последствия такой инициативы могут оказаться серьезными.

«Смартфоны ну никак не предмет первой необходимости для тех, кто живет на 3 000 грн в месяц. Верно? Да и сам проект обойдется госбюджету в 10 млрд грн. Эти расходы в бюджет на этот год не заложены. Где будут брать деньги?», - говорит Катерина Котенкова.

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